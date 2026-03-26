お笑い芸人の阿曽山大噴火さんは、1999年のオウム裁判以降１万件を超える裁判を傍聴してきた裁判ウォッチャーでもあります。そこで今回は、阿曽山さんの著書『バカ裁判傍聴記』より、「なんでこんなことやっちゃったの？」と思うような珍事件をご紹介します。【イラスト】前科９犯の男性* * * * * * *クレーマーに関する裁判傍聴記クレーマーに関する裁判傍聴記を。・罪名建造物侵入・被告人無職の男性（69）起訴されたのは、