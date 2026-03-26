シリーズ初のギア無しモデル登場！カーターは、2026年3月20日から22日にかけて開催された「大阪モーターサイクルショー2026」で、3人乗りトライク「APtrikes」シリーズの新型モデルとして180ccの「APtrikes180」を発表しました。2020年に発売された「APtrikes125」は、保険や税金がバイク（250cc）と同等で維持費が低く、普通自動車免許（AT限定可）で運転できる手軽さが特徴です。【画像】超カッコいい！ これがAT限定免許で