私はコノミ。出産が終わり、夫・アサヒは3週間の育休をとりましたが、育児にも家事にも非協力的です。アサヒに「何のために育休をとったの？」と問いただしましたが、その返答はどれも的外れでした。頭がクラクラする中、息子のリクトが泣き出すと、アサヒは嫌な顔をして部屋を出て行こうとします。そしてアサヒは、映画やキャンプ、温泉旅行の予定を次々と楽しそうに話すと、私とリクトを置いて出かけてしまいました。「育児休暇