横浜発ギフトスイーツ「横浜バニラ」と、4月10日（金）公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のコラボレーションが決定。代表取締役社長CEOを務める高橋優斗から喜びのコメントが届いた。【写真】後ろ姿でもかっこいい！コナンの格好をした高橋優斗■映画公開日に商品発売「横浜バニラ」は、横浜で生まれ育った高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツ。高橋の理