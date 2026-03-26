長い入院生活を送る子どもやその保護者らに活用してもらおうと3月25日、静岡県内各地で集められた募金が病院に贈られました。 【動画】長期入院の子どもや家族に笑顔を 「こども笑顔募金」病院へ寄贈 ファシリティドッグ活動費に＝静岡・あいネットグループ この募金はあいネットグループが65周年を機に始めた「こども笑顔募金」の一環で、つらい検査や長い入院生活をおくる子どもや家族に笑顔を届けようという取り