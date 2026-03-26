大学生が主体となり、浜松の中心市街地の未来を考え形にしていこうというプロジェクトの成果発表会が3月25日、浜松市中央区で開かれました。 【動画】浜松の未来考え形にするプロジェクト 大学生らが成果発表 アイデアを企業や団体にPR＝浜松市中央区 「若者が考えるまちプロジェクト」と題したこの取り組みは、浜松にゆかりのある大学生たちが自らの視点で「まちの課題」や「やってみたい」ことを見つけ、アイデアを形にしてい