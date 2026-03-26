静岡県南伊豆町の伊浜海岸では、町の花に指定されているマーガレットを無料で摘み取れるイベントが行われています。 【動画】マーガレットの花摘み 1人10本まで無料＝静岡・南伊豆町 南伊豆町の伊浜マーガレット狩園で開かれているのは、1人10本まで無料で花を摘み取れる毎年恒例のイベントです。 地元の有志グループの「伊浜花の会」が管理していて、海岸近くで約800株のマーガレットが白やピン