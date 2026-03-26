グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚（“バナナ番長”）と豆原一成（“若バナナ番長”）が26日、都内で行われた『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編-』お披露目イベントに出席。佐藤が、鍛え上げられた筋肉を見せた。【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚今回、佐藤と豆原はライバルとして登場。それにちなみ、自身にとってのライバルを問われると、佐藤は「ライ