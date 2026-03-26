「選抜高校野球・２回戦、三重−大阪桐蔭」（２６日、甲子園球場）両校のスタメンが発表され、大阪桐蔭の先発はプロ注目の１５３キロ右腕、吉岡貫介（３年）に決まった。大阪桐蔭は２４日の１回戦・熊本工戦は大型左腕の川本晴大（２年）が先発して１４三振を奪うなど、３安打に抑えて完封していた。