春の高校ラグビー日本一を争う「第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」が開幕。埼玉県の熊谷スポーツ文化公園等で１回戦１６試合が行われました。 大会連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）ｖｓ長崎北陽台（長崎） 大会連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）は、熊谷ラグビー場のＣグランドで行われた第４試合に登場。九州の実力校・長崎北陽台（長崎）と対戦しました。 昨年のこの大会では