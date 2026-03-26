元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が24日、自身のインスタグラムを更新。すっぴん姿を披露した。【写真】「綺麗過ぎる 凄い」「めちゃくちゃお肌キレイ」56歳渡辺美奈代のすっぴん姿渡辺は「お出掛け」と書き出し、プライベートショットを投稿。「すっぴんに伊達メガネ」と明かし、メイクをしていないリラックスした姿を公開した。 このすっぴん姿にファンからは、「綺麗過ぎる 凄い」「め