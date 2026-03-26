お笑いコンビかまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が２５日深夜に放送され、山内は「それは嫁の仕事なんで」と自身の考えを語った。番組では、子育てエピソードなどを語る企画を実施した。相方の濱家について山内は「基本、毎日お弁当作っているんです」と明かした。共演者から「忙しいのにすごい」などと感嘆の声があがり。濱家は「全然、全然」と謙遜しながらも「朝ご飯も作ってる」と家事に積極