グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚（“バナナ番長”）と豆原一成（“若バナナ番長”）が26日、都内で行われた『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編-』お披露目イベントに出席した。【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚「豪斗雨座特符（Go to the TOP）」と刺繍された学ランをまとった佐藤は、ソロ曲「BANANA」に合わせ、登場。「今年も昨年に続き、僕はバナナ