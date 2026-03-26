過去の埼玉県長瀞町議選で運動員に違法な報酬を支払ったとして、公職選挙法違反（買収）容疑で書類送検された同町の鈴木日出男町長（６６）が、昨年の同町長選でも同様の違法行為をした疑いがあることがわかった。さいたま地検は２５日、鈴木町長を町長選での買収罪も含めてさいたま地裁に起訴した。起訴状によると、鈴木町長は２０２５年６月の町長選で運動員６人に対し、報酬として現金計３６万円を支払ったとされる。６人は