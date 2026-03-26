姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のボーカル担当、もも（32）が26日までにインスタグラムのストーリーズを更新。姉でアコーディオン担当の小春（37）が第2子となる男児を出産したことを祝福した。小春は自身のインスタグラムで「3月17日、無事産まれました！3539g深音の弟輝音（Teo：テオ）です」と報告し、生まれたばかりの次男と長男が並んだ写真などを公開した。ももは、その投稿を引用し「やったー！！！！！！