【ポケパーク カントー：営業時間および整理券エントリー開始時間】 7月より変更予定 ポケパーク カントーは3月26日、営業時間および整理券エントリー開始時間を7月より変更すると発表した。 現在のポケパーク カントーは10時から18時と午前中から夕方まで営業しているが、7月からは12時から20時と昼から夜まで営業する形に変更される。これ