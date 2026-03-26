フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）に臨んでいる?４回転の神?こと男子のイリア・マリニン（米国）のイメージチェンジが話題を呼んでいる。マリニンは金メダル候補だったミラノ・コルティナ五輪でミスを連発し、８位。今大会でリベンジをもくろんでる。米メディア「ＡｔｈｌｏｎＳｐｏｒｔｓ」は「マリニンは髪を切ることにした。彼は新たな気持ちだけではなく、まったく新しい装いでプラハに向かった」とし「ウ