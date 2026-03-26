【その他の画像・動画等を元記事で観る】VTuberグループ・あおぎり高校が歌唱する『カナン様はあくまでチョロい』EDテーマ「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY 」のジャケットイラストが公開された。ジャケットは『カナン様はあくまでチョロい』原作者のnoncoが「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」のために描き下ろした特別なイラストを使用している。「あおぎり高校」のメンバーが制服を着用した魅力あふれるジャケットイラス