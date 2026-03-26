【モデルプレス＝2026/03/26】女優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）の最終話が、25日に放送された。俳優の成田凌が演じる美容師・佐伯ゆきおの本音に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「冬のさ春のね」“天才的な演出”と話題の最終話ラストシーン◆杉咲花主演「冬のなんかさ、春のなんかね」⼩説家として2冊の本を出版し、古着屋でアルバイト