27日に迫ったプロ野球シーズン開幕。開幕ローテーション入りが内定している、ドラゴンズのルーキー櫻井頼之介投手。その魅力に迫りました。 「ふわふわしているというか、何も考えてない時間が多いと思う。ぼてーっとしてます」(櫻井頼之介投手) ほんわかふわふわ系男子！櫻井頼之介投手。 自分自身をふわふわしていると語りますが、ひとたびマウンドにあがれば、ルーキ&#