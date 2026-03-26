【モデルプレス＝2026/03/26】3月26日、都内にて「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」が開催された。ここではイベントの模様を写真とともにまとめる。【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名◆佐々木希・杉野遥亮・本田翼ら豪華集結日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグラ