現地時間の2026年3月25日(水)から、Metaが数百人の従業員の解雇を開始したことが報じられています。Reality Labsを含む、少なくとも5つの部門で人員削減が実施されるそうです。Meta begins layoffs of hundreds of employees in five divisionshttps://www.nbcnews.com/tech/social-media/meta-layoffs-hundreds-employees-five-divisions-vr-ai-who-rcna265127Meta Lays Off 700 Employees, While Rewarding Top Executives - The