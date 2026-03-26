全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。回転寿司チェーンにおけるラーメンは、もはやサイドメニューという枠を超えつつある。その中で常に一歩先を行っていると感じるのが、「はま寿司」だ。ラーメンを日々食べ歩く筆者にとっても、はま寿司の新作ラーメンは毎回欠かさずチェックしている存在であり、その完成度の高さには驚かされることが多い。そんなはま寿司から、3月3日に登場した新作が「牛骨白湯ラーメン