秋田朝日放送 秋田県大館市の６０代男性がＳＮＳ型の投資詐欺被害で、１１５０万円をだまし取られました。 警察によりますと、大館市の６０代男性は１月、自宅のパソコンにインターネットで表示された投資に関する広告にアクセスし、ＬＩＮＥグループに誘導されました。男性は指示に従いスマートフォンに取引に必要なアプリをインストールし、投資金として３回にわたり合わせて９００万円を振り込