元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が艶やかなドレス衣装を公開した。鈴木雅之の「ＭＡＲＴＩＮＩＤＵＥＴＤＥＬＵＸＥＮＩＧＨＴ」に出演した渋谷は、２５日に自身のインスタグラムを更新。「マーチンさんと＃渋谷で５時 歌わせていただきました」とつづり、「上質でパワフルで美しく、ずっと夢の中にいるようなとろけるような時間を過ごさせていただきました」と感動の声を上げた。また、「記念すべき日なのでドレス