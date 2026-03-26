◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２６日、栗東トレセン昨年の宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は太宰啓介騎手（レースは武豊騎手）が手綱を執り、ＣＷコースでスマートサニー（６歳オープン）を２馬身追走。向こう正面までしっかり我慢を利かせて、直線は一杯に追われた。素早い反応で力強く伸びて、６ハロン８０秒５―１