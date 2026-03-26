米メジャーリーグのホワイトソックスは日本時間２６日までに公式インスタグラムに私服姿の選手らの写真をアップした。シーズン開幕のブルワーズ戦が行われるミルウォーキーに出発する際の姿とみられ、今季から加入した村上宗隆はチェックのシャツを羽織り、サングラスをかけた姿を公開。日焼けした肌も印象的なショットとなっている。この投稿には英語をはじめ日本語でもコメントが書き込まれており、「日焼けした宗君もいい