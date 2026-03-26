Nintendo Switch 2専用ソフト『ぽこ あ ポケモン』が、2026年3月5日に発売となった。本作は発売から4日間での販売本数が世界累計220万本、国内100万本超という爆発的なセールスを記録している。筆者の家庭では、妻と小学生の娘が発売初日からゲームに没頭していた。発売日の夜、筆者も仕事を終えてようやく手を付けた頃にはすでに、娘が手掛けた街には草木や花畑が広がってポケモンたちが楽し気に暮らしていたし、妻に至っては最初