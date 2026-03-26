記念日やおうちパーティを華やかに！ サッと用意できる「冷凍パイシート」で作るおつまみ5選は、かわいらしい一品に仕上がります。卒業シーズンの3月に、みんなで楽しんでほしいレシピです。 チーズの塩気がお酒に合うソーセージの食べごたえが◎春にぴったりの彩り小腹が満たされる存在感旨味たっぷりの味わい好みのお酒に合う味わい5選 冷凍パイシートを使って気軽に作れるおつまみ5選。見た目もかわいらしく、記念日やおうち