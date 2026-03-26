２０２４年朝日杯ＦＳの勝ち馬、アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は復帰戦の読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）で武豊騎手＝栗東・フリー＝と新たにコンビを組むことになった。友道調教師が３月２６日、明かした。同馬は昨秋のスワンＳで６着だった後、マイルＣＳを目指していたが、爪の不安で休養に入っていた。「爪は良くなっています。（武豊には）どこか（