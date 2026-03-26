記者会見する自民党の小林政調会長＝26日午前、東京・永田町の党本部自民党の小林鷹之政調会長は26日の記者会見で、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」創設を巡り、法案には罰則規定が必要だとの認識を示した。「外国国旗の場合は罰則がある。日本国旗に罰則がないのは大きな違和感がある」と強調。「議員立法による新法が有力な選択肢の一つだ」と述べた。「国旗を大切に思う国民の感情をどう守るかとの視点