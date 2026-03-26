第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第２試合に登場した英明（香川）のアルプス席では、一回に安打で出塁し、先制のホームを踏むなどした池田隼人主将の父・誠司さん（５２）がメガホンを持って声援を送った。誠司さんや池田主将の４歳上の兄も高校野球経験者だが、甲子園出場の夢はかなわなかった。甲子園球場は「家族全員にとって憧れの舞台」といい、この日は、誠司さんが車を数時間運転し、妻や長女らと高松市の自宅