日本バスケットボール協会（JBA）は3月25日、日本代表に密着したドキュメンタリー『INSIDE AKATSUKI』の最新エピソードをJBA公式YouTubeチャンネルで公開した。トルコで行われた『FIBA女子ワールドカップ2026予選トーナメント』での女子日本代表の裏側を伝えている。 映像では、練習後に誕生日を迎えた町田瑠唯を祝う様子や、NBAで指導者キャリアを積んできた吉本泰輔アシスタントコー