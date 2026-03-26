「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日正午現在で三井化学が「買い予想数上昇」４位となっている。 ２６日の東証プライム市場で、三井化学は横ばい圏で推移している。イラン戦争の影響でエチレンなどの原料であるナフサの調達が懸念され、業績面への不安が高まるなか国内大手証券からは、同社株の投資判断を引き下げる動きも出ている。株価は２３日には１７６２円まで売られ昨年１１月以来