東京衡機が一時ストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６７５円に買われた。東京証券取引所が２５日、スタンダード市場に上場する東京衡機に関して２６日付で監理銘柄（確認中）の指定を解除すると発表した。改善期間内に上場維持基準に適合したためという。これが材料視され、短期の値幅取りの動きも加わって株高に弾みがついたようだ。 出所：MINKABU PRESS