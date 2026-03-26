アクアラインが高い。東京証券取引所は２５日、グロース市場上場のアクアラインについて、２６日付で監理銘柄（確認中）の指定を解除すると発表。これを受けて短期志向の投資資金が流入したようだ。改善期間内に上場維持基準に適合したことが理由。なお２０２５年１月２９日より同社株は特別注意銘柄に指定されているが、これについては継続するとしている。 出所：MINKABU PRESS