２６日に実施された流動性供給（第４５０回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．０１４％、平均落札利回り格差がプラス０．０１３％となった。また、応札倍率は３．９１倍となり、前回（１月２２日）の２．７８倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS