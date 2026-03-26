午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３３４、値下がり銘柄数は１２００、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、石油・石炭、輸送用機器など。値下がりで目立つのは保険、精密機器、銀行など。 出所：MINKABU PRESS