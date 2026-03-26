「大根と豚こまのうま塩スープ」【画像で見る】下ごしらえした大根でスープの煮込み時間も短縮！「大根と豚こまのうま塩スープ」忙しい日はなるべく短時間で晩ごはんを用意したい！火の通りにくい大根も下準備をしておけば、当日の調理時間を短縮して煮物やスープも作れちゃいます。大根の下ごしらえの方法と、レンチン大根を使ったスープのレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分か