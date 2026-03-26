こんにちは、こんぶです。【画像で見る】大流行のシールがぴったり収納できる家族みんなが使いやすい整理収納が得意な整理収納アドバイザーです。7万人以上のフォローをいただいているインスタグラムでは整理収納のほか、暮らしの質が爆上がりのグッズを選べば丁寧な暮らし（風）ができるようになる！そんなアイテムもご紹介しています。昨今社会現象となっているシール集め・・皆さんのお子さまはシール集めしていますか？我が家