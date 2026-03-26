コスパ抜群！さまざまな食べ方を試せる白菜を使ったサブおかず【バリエ15品】和・洋・中、何にでも使える白菜のおかず大きく育った白菜は、数ある野菜の中でも食べごたえがあり、何日も家計を助けてくれるコスパ抜群のお野菜です。今回ご紹介するのは、白菜を使った副菜3つです。やわらかな葉と、シャキシャキとした歯ごたえのある軸、2つの食感の違いを同時にお楽しみください！■白菜コールスロー白菜の葉と軸、それぞれの食感を