26日13時現在の日経平均株価は前日比129.82円（-0.24％）安の5万3619.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は334、値下がりは1200、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、第一三共 が12.69円、ファナック が11.87円、住友電 が9.96円、ＨＯＹＡ が9.11円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で