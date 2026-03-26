フィギュアスケートの世界選手権が25日、チェコのプラハで開幕。同日に行われた女子ショートプログラム（SP）では、ミラノ・コルティナ五輪の銅メダリスト、17歳の中井亜美が69.10点で8位スタートとなった。今大会を最後に現役引退となる坂本花織が、今季世界最高得点の79.31点をマークし、首位発進を決めた。千葉百音は自己ベスト78.45点で2位につけた。フリーは27日に行われる。ISU（国際スケ