医療や工学、AIの分野で産学官が連携したプロジェクトの成果発表が長崎大学で行われました。 医師の業務シフト作成の時間を大幅に短縮できるシステムや手軽に自分で口腔ケアができる技術などがそろいます。 長崎大学内にある研究開発拠点の開設1周年を記念したイベントが開かれ、医療や工学、AIの分野で産学官が連携して開発した製品がお披露目されました。 （長崎大学 研究開発推進機構 産学官連携推進室