新潟県糸魚川市は２４日、大相撲の横綱・大の里関（２５）＝本名・中村泰輝＝に市民栄誉賞を贈呈したと明らかにした。大の里関は市立能生中、県立海洋高出身。横綱昇進を受け、市は昨年６月、市民栄誉賞条例を新設。日本相撲協会や所属する二所ノ関部屋と授与機会を調整してきた。出身地以外では栄典関連で大々的なセレモニーを控える慣例があるといい、３月場所前の２月２３日、久保田郁夫市長が大阪府内の同部屋宿舎を訪問し