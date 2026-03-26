今月24日に急性心不全により逝去した中国の大学院入試対策講師で教育企業経営者の張雪峰（ジャン・シュエフォン。本名は張子彪［ジャン・ズーピアオ］）氏（41）が、過去のライブ配信で視聴者から「心臓が悪いのでは？」と指摘されていたことが分かった。中国メディアの鳳凰網は25日、中国のSNS・微博（ウェイボー）のアカウント上で、張氏が2024年に行ったライブ配信の切り抜き動画を添付した。ライブ配信では、視聴者から「（張