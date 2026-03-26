麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ・XGの元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告が25日、自身のSNSを更新し、謝罪しました。酒井被告は2月、愛知県名古屋市内のホテルでコカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪で東京地検に起訴され、3月25日に勾留先の東京湾岸署から保釈されました。その後、自身のインスタグラムを更新し謝罪コメントを発表。「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、フ