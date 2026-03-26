お笑い芸人の島田珠代が２５日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、大阪でのロケの様子を明かし、東京出身で、父が俳優の藤岡弘、の天翔愛が目を丸くして驚く一幕があった。この日は「東京・名古屋・大阪最も住みたい都市はどこ？大激論ＳＰ」と題し、それぞれの出身地の芸能人が地元をＰＲした。その中で大坂代表の島田は「西九条っていう商店会があるんですけど、そこでロケをするとすごい」と切り出し「道行く人に