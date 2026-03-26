病院で正反対のリアクションを見せる秋田犬の様子が、SNSで話題を集めている。【映像】正反対すぎる秋田犬2匹の様子（動画あり）投稿したのは、秋田犬のフウちゃん（推定10歳）とライくん（10歳）の飼い主（@alcoholicsakura）。「病院でガクブルな秋田犬とくつろぐ秋田犬」というコメントとともに、2匹が病院を訪れた際の対照的な様子を撮影し、Xに動画を投稿した。正反対のリアクションをする秋田犬2匹フウちゃんは、過去