女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125話）が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞雨清水トキ（郄石あかり）は松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）に見守られながら、錦織丈（杉田雷麟）にレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。「着るもの一つとっても、あの人